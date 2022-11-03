ВСУ уничтожают российских оккупантов под Бахмутом из «особенного» оружия 2 3.11.2022, 11:52

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В чем его преимущества?

На Бахмутском направлении украинские защитники сдерживают российских захватчиков всем возможными силами.

Как рассказали в Минобороны Украины со ссылкой на сюжет журналистов военного телевидения, в этом воинам ВСУ, среди прочего, помогает стрелковое оружие.

В частности, это отечественная снайперская винтовка UAR-10 и штурмовая винтовка FN F2000.

Украинские защитники называют немало преимуществ этого оружия, которое вытесняет советские образцы и помогает еще эффективнее уничтожать оккупантов.

Так, отечественная снайперская винтовка UAR-10 имеет удобную конструкцию: может быть разобрана на две составные части, что позволяет уменьшить ее габариты и обеспечивает компактность при транспортировке. Прицельная дальность поражения — до тысячи двухсот метров, калибр — семь шестьдесят два миллиметра. Ствол винтовки консольно закреплен, чем достигается стабильность пристрелки. На верхней части ствольной коробки и на цевье выполнены направляющие типа Пикатини для установки прицельных приспособлений и других аксессуаров. Ударно-спусковой механизм допускает стрельбу только одиночными выстрелами, оптимизирован для точной стрельбы. Эта винтовка заменила советскую СВД.

«До этого я работал со СВД, она более привередлива, чем эта винтовка. С этой винтовкой работать проще. Нюанс в том, что СВД не такое чувствительное к загрязнениям как она. Ее надо чистить постоянно. Для того, чтобы ее разобрать нужно выдавить глазу два штифта, снять магазин, она разделяется на 2 части. Эта часть отделяется. Это казенник ствола и сам спусковой механизм. Отсюда вынимается сам затвор и, в принципе, для неполной чистки этого хватает», - поделился впечатлениями от работы оружия на военный позывной «Лесник».

Что касается штурмовой винтовки FN F2000, то она имеет довольно небольшой вес и длину. Скорострельность восемьсот пятьдесят выстрелов в минуту. Автоматика винтовки действует благодаря отводу пороховых газов, а замыкает ствол поворот замка. Корпус изготовлен из полимеров. Цевье можно легко снять, а на ее место установить дополнительный модуль.

Поэтому благодаря этому мощному стрелковому оружию украинские воины быстрее могут бороться с оккупантами РФ.

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