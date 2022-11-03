Ученые выяснили, как на самом деле выглядел Тутанхамон 1 3.11.2022, 11:57

4,936

Египтологи собрали все имеющиеся данные, чтобы воссоздать облик одного из самых известных фараонов.

Как выглядел фараон Тутанхамон при жизни? Этот вопрос не дает покоя ученым уже 100 лет, с тех пор как была обнаружена его гробница. Но личные вещи правителя Египта, изучение его мумии, а также древние изображения помогли ученым понять, как Тутанхамон выглядел на самом деле, пишет Live Science.

Исследование артефактов, обнаруженных в гробнице фараона еще в 1922 году, а также его мумии и прижизненных изображений Тутанхамона представили массу информации о том, что из себя представлял правитель Древнего Египта. Хотя мнения о том, как он выглядел на самом деле все еще разнятся и до сих пор остается непонятным был ли он похож на те изображения, которые уже обнаружили ученые. Но на сегодня египтологи уже предприняли несколько попыток воссоздать его облик с помощью 3D-реконструкции.

Фото: Live Science

На сегодня уже известно, что Тутанхамон стал фараоном в возрасте девяти лет, а уже в 19 лет он умер. Исследования показали, что его рост составлял примерно 1 метр 67 сантиметров. И при жизни юный фараон страдал от многих болезней, среди которых были малярия, отек ног, повреждения костной ткани, из-за чего он плохо передвигался. Ученые считают, что скорее всего фараон умер от последствий малярии и травмы ноги, которое и привело к отмиранию костных тканей. Но точная причина его смерти неизвестна до сих пор.

Ученые считают, что у Тутанхамона была очень тяжелая жизнь из-за наличия многих заболеваний и к тому же, возможно он передвигался, опираясь на посох, иначе он не смог бы нормально ходить.

Тем не менее, как показывают исследования, Тутанхамон вел активный образ жизни и даже был заядлым охотником. Возможно, как раз во время охоты он повредил ногу и эта травма в совокупности с другими проблемами со здоровьем и привела к его ранней кончине, считают ученые.

Фото: BBC

По словам Хутана Ашрафяна из Имперского колледжа Лондона, Великобритания, Тутанхамон не только страдал от хромоты, у него был немного увеличенный череп, а также увеличенная грудь из-за гормонального сбоя в организме. Еще молодой фараон имел кривые зубы и был очень худым. Его телосложение нельзя назвать мускулистым, а тело сильным.

По словам Ашрафяна, возможно даже фараон страдал от эпилепсии, как и некоторые его предки. А вообще проблемы со здоровьем могли быть вызваны кровосмешением, поскольку фараоны из 18 династии часто женились на своих близких родственниках.

Хотя за последние несколько лет и были попытки воссоздать лицо Тутанхамона, большинство египтологов считает их не совсем удачными и не соответствующими действительности.

По словам Франка Рюли из Цюрихского университета, сложно точно провести реконструкцию лица Тутанхамона. Это связано с тем, что ткани мумии усохли примерно на 50% по сравнению с тем, какими они были при жизни фараона. В то же время изменения в мумии могли произойти и из-за того, что при бальзамировании она загорелась. Небольшой пожар спровоцировало загоревшееся масло, которым покрывали тело фараона.

Фото: Live Science

«Компьютерная томография мумии Тутанхамона не может дать слишком много информации. Очень сложно понять, как выглядели ткани живого человека до его смерти. Эти ткани давно деформировались, поэтому лицо фараона скорее всего выглядело совсем по-другому», — говорит Ирвин Браверман из Йельского университета.

Египтолог Салима Икрам из Американского университета в Каире, Египте считает, что наиболее точные изображения Тутанхамона, вероятно, созданы древними египтянами при его жизни. Ученый считает, что лицо фараона соответствуют древним изображением, за исключением того, что у Тутанхамона, как показало сканирование, был неправильный прикус.

Фото: wikipedia

«Я думаю, что небольшие статуи Тутанхамона, по крайней мере некоторые из них, являются лучшими изображениями внешнего вида фараона. Нужно больше доверять древним скульпторам», — говорит Ашрафян.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».