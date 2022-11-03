«Это эпидемия?»: белорусы один за другим сообщают о странных травмах 1 3.11.2022, 12:14

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Что происходит в развлекательных центрах?

Недавно СМИ рассказали странную историю о минской школьнице, которая сломала два позвонка. Родители уверены: это произошло в батутном парке. В парке сомневаются: по видео уже после того самого прыжка девочка ведет себя совершенно нормально, веселится — вообще не похожа на человека со сломанным позвоночником...

Позже в редакцию onliner.by стали обращаться и другие люди, чьи дети, как выясняется, были серьезно травмированы в подобных поролоновых ямах. Что происходит?

Продолжала веселиться со сломанным позвоночником?

16 октября 9-летняя Айла с другими детьми и Бэтменом отмечала день рождения подруги в минском парке развлечений. Прыгнула в поролоновую яму, почувствовала боль, выбраться помог инструктор.

Примечательно, что на видео вскоре после прыжка девочка выглядит вполне здоровой и довольной.

Родители говорят, что в тот вечер Айла жаловалась на боль в спине, но поначалу это не выглядело серьезной проблемой. А на следующее утро не смогла встать. В больнице у девочки диагностировали перелом двух позвонков первой степени.

Теперь ей предстоит долгое восстановление. В школу ходить нельзя, сидеть нельзя — можно лежать в специальном корсете и изредка вставать.

В этой истории еще нет финала. Родители требуют крупную компенсацию. В развлекательном центре говорят, что готовы поддержать ребенка витаминами и фруктами — но не потому, что признают вину, а из чувства сопереживания. Следственный комитет проводит проверку.

Есть странный момент: выходит, девочка на видео, которое есть в батутном парке (а теперь, видимо, и у СК) продолжает улыбаться и веселиться с двумя сломанными позвонками? Такое возможно технически?

Срабатывает с задержкой

После публикации в редакцию обратились еще несколько человек, которые вспомнили похожие несчастные случаи с их детьми. По таким звоночкам невозможно говорить о масштабе проблемы. Но, по этим рассказам, травма тоже проявила себя с задержкой. Так было, например, прошлой весной с 9-летним Мирославом.

Очередной пример — случай минчанки Натальи, у которой сын, по ее убеждению, тоже пострадал в поролоновой яме. Этой истории больше двух лет, тогда женщине было не до разбирательств с администрацией. Как и многим людям, когда надо лечить ребенка. Теперь отозвалась.

— Думаю, если бы тогда не спустила на тормозах, то меньше бы читала сейчас о таких случаях, — считает Наталья.

Ситуация похожа на недавнюю. В феврале 2020 года 12-летний Артем был в батутном парке на дне рождения одноклассника. После прыжка в поролоновую яму выбрался сам, но потом неважно себя почувствовал. Дальше праздновал, сидел на стуле.

Сильных болей не было, но пожаловался родителям на дискомфорт — решили обследовать. Диагноз поставили через пару дней: перелом 12-го позвонка первой (самой легкой) степени.

— После этого несколько месяцев необходимо было лежать, ел стоя, обучение — на дому, — говорит Наталья. — Еще два года стояли на учете в травматологии, недавно сняли с учета...

С парком мы особо не разбирались. Я оставила нелестный отзыв у них в Instagram — мне позвонили, сказали, что всех проинструктировали как полагается, на видеонаблюдении не видно никаких трагедий. Настоятельно рекомендовали комментарий убрать. Мне с больным ребенком было не до этих споров, убрала...

Теперь мое мнение такое: раз это происходит так часто, возможно, в существующей системе есть проблема. Может, стоит ввести ограничения для неподготовленных детей? Мне потом объясняли, что у сына слабый мышечный корсет, это способствовало травме. В любом случае каждый родитель должен понимать, что это развлечение не безобидное.

Насколько на самом деле часто — мы не узнаем. Возможно, ни одной из сторон неинтересно такое рассказывать.

Травматолог-ортопед медицинского центра «Кравира» Артемий Боровицкий не исключает, что травма может проявляться с отсрочкой:

— Позвоночник, особенно детский, — очень специфическая область, надо учитывать много факторов. Дети подвижны и в состоянии нагрузки, которой подвергаются во время таких игр, вполне могут не заметить момент получения травмы. Кроме того, многие школьники сейчас физически ослаблены, организм предрасположен к травматизации. Может быть и такое: нагрузка на сустав или орган накапливалась долго, а прыжок в эту яму просто стал последней каплей. В любом случае — да, ребенок может продолжать двигаться, не придавая особого значения произошедшему, а настоящую боль почувствует гораздо позже.

Вторая сторона проблемы — значит ли, что подобные развлечения надо отменить? Здоровые дети часто находят способы травмироваться — лучше пусть они делают это вне подобных парков?..

Не только у нас

Из поролоновых ям периодически достают травмированных детей и взрослых, это не очень большая новость, и происходит такое не только у нас. Где-то люди сами переоценивают свои возможности и нарушают правила, где-то есть претензии к устройству ям.

Из последнего. В начале октября на фестивале TwitchCon в Сан-Диего сломала позвоночник актриса Адриана Чечик — неудачно прыгнула в поролон. Возможно, яма была недостаточно глубокой.

Adriana Chechik (@ChechikTv) looks seriously hurt after jumping in the foampit. Looks like #TwitchCon cheaped out on the padding and amount of foam. pic.twitter.com/BRPSs1EKVI — Clippy Chimp (@ClippyChimp) October 9, 2022

Самый страшный случай произошел в 2017 году в Новосибирске. 54-летний мужчина, пришедший в парк с сыном, сделал сальто в поролоновую яму (так прыгать запрещено), сломал позвоночник и умер на месте. Видео этого прыжка мы решили не публиковать.

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