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Последний «полет» российского танкиста после попадания в его машину снаряда попал на видео

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  • 3.11.2022, 12:16
  • 7,952
Последний «полет» российского танкиста после попадания в его машину снаряда попал на видео

Отличились украинские артиллеристы бригады имени «Черных Запорожцев».

Артиллеристы белоцерковской 72-й ОМБр имени «Черных Запорожцев» уничтожили российский танк и его экипаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент успешной атаки украинских воинов зафиксировал беспилотник. На записи отчетливо видно, что после попадания в бронемашину взрывная волна отбрасывает тело российского танкиста на несколько десятков метров.

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