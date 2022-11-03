Белорусских коров кормили опасной добавкой

Белорусских коров кормили опасной добавкой3
- 3.11.2022, 12:37
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Ее привозили из России.
Стало известно, что в Беларуси продавали опасную кормовую добавку для коров. Подробности преступной схемы рассказали в Следственном комитете.
Так, по данным следствия, минчанин в 2019 году вместе со своей знакомой решил организовать производство и продажу через принадлежащие им организации новой кормовой добавки - многофункциональной минеральной смеси «Зеол 3».
- Не имея специального образования, участники преступной группы разработали рецептуру «уникальной» кормовой добавки. Фигурант вышел на частного российского производителя минеральной продукции в Республике Татарстан и предложил взаимовыгодное сотрудничество, - сообщили в СК.
В ведомстве отметили, что россияне изготавливали под заказ необходимый объем и состав смеси, которые периодически видоизменялся по указанию заказчика. Так, кормовая добавка по очень низкой цене поставлялась в Беларусь, после чего через подконтрольные фигурантам предприятия реализовывалась субъектам хозяйствования.
В СК обратили внимание на то, что себестоимость добавки для конечных покупателей многократно завышалась.
- В Татарстане основной компонент смеси - цеолит, закупался производителем от 3 белорусских копеек за килограмм. В Беларуси цена за килограмм кормовой добавки доходила до 7 белорусских рублей, - заметили в ведомстве.