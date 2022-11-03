Когда Украина разорвет дипломатические отношения с Лукашенко? 1 3.11.2022, 12:54

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Киеву пришло время менять стратегию.

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Богдан Яременко стал гостем программы сайта Charter97.org Studio X97. Украинский политик рассказал, почему до сих пор не разорваны дипломатические отношения между Украиной и Беларусью.

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— Я недавно попытался даже публично выступить на эту тему и в украинских СМИ, и на сайте «Хартия’97». Это дурная политическая наследственность. Очень долго мы не умели расставлять акценты и выбирать правильный баланс между ценностной политикой, политикой, которая базируется на ценностях, на моральных и этических принципах, и интересами.

У нас, особенно с соседями, с которыми учились в одних институтах, заканчивали одни и те же училища, которые ментально понятны (имеются ввиду украинцы с белорусами, украинцы с россиянами), есть коррупционные какие-то мотивы, мотивы легкого и быстрого заработка. К сожалению, не прошел этап в обществе, когда важнее заработать побольше денег, когда кажется, что, чем больше красивых вещей, тем лучше.

Вот эта философия, ментальность после развала Советского союза, приводит к тому, что очень часто политические решения принимаются не с точки зрения стратегических интересов, а с точки зрения экономических, финансовых, меркантильных, коррупционных иногда соображений тех, кто успел добежать до власти, тех, кто успел нашептать, убедить в чем-то, рассказать какие-то басни о том, что «давайте торганем электричеством либо молоком». Там может быть все, что угодно, я к примеру называю.

С Беларусью есть и одно, и другое. Играют либо продукты «Белнефтехима», либо другое. «Давайте чем-то торганем, Лукашенко это разрешил, значит, не такой он плохой». Так это все преподносится. И такой уровень мышления, в котором отсутствует понимание стратегической перспективы, перспективы того, что это союзное с Россией государство, полностью подчиненное уже давно. Это не ситуация даже 2014 года.

— Ваш прогноз, когда произойдет разрыв дипломатических отношений с Минском?

— Я думаю, что логика войны все-таки приведет к этому. Мы в войне с Беларусью. Это нельзя скрывать, это невозможно спрятать. Эти все объяснения: «Да вот, сухопутные части Беларуси не принимали участия в штурмах Киева и Чернигова». Это все для детей. Все все понимают. Поэтому эта логика сработает.

Мы должны понимать, что на самом деле разрыв дипломатических отношений существенно ничего не изменит. У нас сейчас отношения с Лукашенко минимальные. Это такой символический жест, его нужно сделать и он будет сделан. Но гораздо более важно, что мы сделаем после этого. Мы разорвем отношения — и мы не увидим Беларусь? Ее не существует? Война прекратилась? Нет! Наоборот, мы разорвем дипотношения и гораздо более остро, серьезно станет вопрос. Там был плохой Лукашенко, как-то с ним общались, пытались договориться, где-то успешно, где-то нет. А теперь все, разорвали отношения и диалога как такового нет. В далеких кулуарах внешней политики, через каких-то посредников, а прямого нет. Что мы будем делать?

Если власть в Беларуси, с нашей точки зрения, нелегитимная — с кем мы общаемся? Какая наша политика? Какие цели нашей политики? Поэтому многие (я чувствую, потому что дискуссий сейчас стало больше о Беларуси в украинских СМИ) считают, что это основательный шаг — разрыв дипломатических отношений. Для меня это один из шагов и, возможно, это первый шаг на пути осмысления и потом реализации каких-то новых подходов, новой политики Украины в отношении Беларуси.

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