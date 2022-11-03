ВСУ уничтожили оккупационную администрацию в Голой Пристани 3.11.2022, 12:56

1,890

Здание практически разрушено.

Украинские военные нанесли удар по оккупационной администрации во временно подконтрольной РФ Голой Пристани Скадовского района Херсонской области.

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, опубликовав видео с места происшествия.

Как видно на обнародованных кадрах, в результате удара здание, в котором расположились российские захватчики и их коллаборанты, было практически полностью разрушено.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».