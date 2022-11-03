ВСУ уничтожили оккупационную администрацию в Голой Пристани
- 3.11.2022, 12:56
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Здание практически разрушено.
Украинские военные нанесли удар по оккупационной администрации во временно подконтрольной РФ Голой Пристани Скадовского района Херсонской области.
Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, опубликовав видео с места происшествия.
Как видно на обнародованных кадрах, в результате удара здание, в котором расположились российские захватчики и их коллаборанты, было практически полностью разрушено.