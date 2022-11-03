«Чего мы хотим? Крови!»: видео тренировки российских мобилизованных 4 3.11.2022, 13:04

1,984

Командовать зомбированным отрядом будет чиновник местной думы.

Российское военное командование уже не скрывает, что после мобилизации россиян отправят на войну против Украины убивать. Некоторые «мобики» настолько «мотивированы», что во весь голос заявляют, как желают «крови врага».

В сеть попало соответствующее видео по «патриотическим» тренировкам мужчин из Ханты-Мансийского автономного округа РФ, призванных в ряды путинского войска. Его опубликовал украинский военкор Андрей Цаплиенко.

На кадрах показано построение на плацу десятков военнослужащих из батальона «Югра», который российские медиа называют «первым именным батальоном мобилизованных военных».

В темноте под руководством офицера «мобики» дружно выкрикивают «кричалку» в форме вопрос-ответ:

– Третий батальон – это?

– Сила!

– Чего мы хотим?

– Крови!

– Что мы будем делать?

– Убивать!

В конце на вопрос, кого именно они собираются убивать, мобилизованные вместе трижды отвечают, что «врага».

«Это тоже российские «мобики». Из Ханты-Мансийского автономного округа. Командовать этими «убийцами» будет чиновник из окружной думы Дмитрий Аксенов. Он, собственно, и проводит это психоделическое мотивационное мероприятие», – прокомментировал кадры Цаплиенко.

Он добавил, что встреча этих новоиспеченных оккупантов с украинскими военными будет уже скоро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».