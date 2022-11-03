Гродненские коммунальники собрали «уникальный листосос» 3 3.11.2022, 13:01

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Результат просто шокировал.

Уникальный листосос собрали гродненские коммунальники. Тракторный прицеп предприимчивые специалисты переоборудовали в машину, которая значительно упростила труд дворников, сообщает телеканал «Гродно Плюс».

Сообщается, что изобретение обошлось в 8 раз дешевле обычного садово-паркового пылесоса. Изучая рынок, специалисты заметили, что садово-парковый пылесос работает по принципу дымососа, который обычно используют в лифтовом хозяйстве. Так совпало, что один такой аппарат собирались утилизировать. Нужные детали специалисты решили объединить и приспособить к тракторному прицепу.

Если раньше листву грузили с помощью пленок и подручных средств, то теперь процесс пошел гораздо быстрее. А вместо 15 человек с работой легко справляются двое.

— Результат просто шокировал. Это машина, которая работает изумительно. И цена обычного такого пылесоса начинается от 8 тысяч белорусских рублей. Здесь же затраты на переоборудование составили буквально 500 белорусских рублей. Огромным плюсом стало то, что в процессе погрузки лист существенно измельчается, проходя через вентилятор. Это сокращает количество техники, которая необходима для его вывоза, — рассказал директор УЖРЭП Ленинского района Гродно.

Листосос уже показал себя в работе. На очереди еще три дымососа, которые планировали отдать на металлолом. Им тоже планируют дать вторую жизнь в новом качестве.

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