Российский оккупант на предложение сдаться получил от украинских бойцов гранату

Российский оккупант на предложение сдаться получил от украинских бойцов гранату2
- 3.11.2022, 13:16
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Уникальное видео ближнего боя.
Российские оккупанты опубликовали видеозапись, на которой они рассказывают о штурме дома и показывают фрагменты боя с украинскими воинами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант в кадре пытается крикнуть украинцам слово «Сдавайтесь!», однако даже не успев его сказать, он получил ответную гранату. Далее россиянин показывает осколочные ранения и рассказывает, что не на видит правый глаз.
«Российский пропагандист показал любопытное видео ближнего боя с украинцами. Российские солдаты штурмуют дом, предлагают украинцам сдаться, но в ответ получают несколько гранат. Автору видео повезло – осколки попали в лицо, но он уцелел. В дом оккупанты так и не смогли зайти», - пишет в комментарии к видео главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.