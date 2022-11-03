Российский оккупант на предложение сдаться получил от украинских бойцов гранату 2 3.11.2022, 13:16

2,846

Уникальное видео ближнего боя.

Российские оккупанты опубликовали видеозапись, на которой они рассказывают о штурме дома и показывают фрагменты боя с украинскими воинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант в кадре пытается крикнуть украинцам слово «Сдавайтесь!», однако даже не успев его сказать, он получил ответную гранату. Далее россиянин показывает осколочные ранения и рассказывает, что не на видит правый глаз.

«Российский пропагандист показал любопытное видео ближнего боя с украинцами. Российские солдаты штурмуют дом, предлагают украинцам сдаться, но в ответ получают несколько гранат. Автору видео повезло – осколки попали в лицо, но он уцелел. В дом оккупанты так и не смогли зайти», - пишет в комментарии к видео главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».