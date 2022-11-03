Нина Багинская: Я устроила акцию неповиновения 6 3.11.2022, 13:42

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Легендарная белоруска продолжает изводить лукашистов.

Нина Багинская продолжает выходить на улицы Минска бело-красно-белым флагом. Об этом 75-летняя активистка сообщила в интервью BPN.

Последний случай произошел 19 сентября, когда Багинская вышла на одиночную акцию по случаю 31-й годовщины провозглашения государственным флагом бело-красно-белого (имел такой статус до референдума 1995 года).

«Я пошла гулять от Академии искусств, повторила поступок Алеся Пушкина. Целый час шла, — отметила общественная активистка. — В руке бчб (бело-красно-белый флаг. — Прим. ред.) небольшой, на груди [плакат] «Политзаключенным свободу». Меня взяли сотрудники Центрального РУВД на мосту через Свислочь».

По словам Багинской, ее с флагом и плакатом доставили в управление милиции. Там она объяснила акцию тем, что флаг исторический, а 2022 год Лукашенко объявил Годом исторической памяти.

«Посадили меня за решетку, где сидят преступники. Мне их жалко, так как не совсем адекватный там был человек. Я устроила акцию неповиновения: стали меня расспрашивать, а я не разговариваю, потому что посадили за решетку. Я не преступница», — сказала Багинская.

После этого «вызвали скорую помощь из Новинок». «Не первый раз вызывают. Хотят доказать, что я не совсем адекватна», — считает активистка. В тот раз Багинская в Новинках «подписала бумаги», и ее отпустили. «Но не совсем, а снова привезли в милицию Центрального района и посадили в камеру. Я посмеялась. Воду успела попить, когда была в Новинках, но хотелось есть», — сказала активистка. В камере она была вместе с женщиной, которая ее узнала.

«Затем снова вызвали скорую помощь и отвезли к руководителю «Новинок». Он говорит мне: «Нина, по центру не ходите. Мне наказание будет за моих врачей, что тебя, госпожа, не хотят объявить ненормальной. Следующий раз, Нина, бери флаг, иди гуляй по лесу. Уже устали, госпожа Багинская, писать отказы», — вспоминает активистка. После этого ее освободили.

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