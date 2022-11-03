Залужный: Россия уже потеряла в Украине больше самолетов, чем СССР в Афганистане 1 3.11.2022, 13:28

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Продолжающаяся сегодня война стала позором для россиян.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратил внимание на колоссальные потери оккупантами своих самолетов на войне против Украины. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что продолжающаяся сегодня война является позором для россиян.

«За время полномасштабной агрессии защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов РФ, чем потеряно Советским Союзом за 10 лет войны в Афганистане - 278 самолетов РФ в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане. Эта война является таким же позором для РФ и станет причиной ее разрушения», — сказал Залужный.

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