МИД Украины о зерновой сделке: Никаких новых гарантий Кремлю мы не давали 1 3.11.2022, 13:42

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С Москвой разговаривали с позиции силы.

Украина не брала на себя никаких новых обязательств по зерновой сделке. Об этом написал в «Фейсбуке» спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

2 ноября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия «решила вернуться» к зерновой сделке, якобы получив от Украины «гарантии» неиспользования коридора в военных целях.

Николенко ответил, что Украина не использовала и не планировала использовать коридор в военных целях, а также никогда не угрожала безопасности маршрута.

«Никаких новых обязательств, которые выходили бы за пределы уже существующих в зерновой сделке, наша страна не брала», – подчеркнул спикер МИД.

По его словам, Россия вернулась к зерновой сделке, благодаря активной дипломатии генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Эрдогана.

В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин.

«Это была позиция силы, а не уступок. Возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат», – подытожил Николенко.

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