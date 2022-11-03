Ученые узнали, почему рыбы смотрят вниз, когда плавают 3.11.2022, 13:51

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Исследователи изучили поведение рыбок данио.

Попробуйте на секунду представить себя рыбой. Ваше состояние будет похоже на то, как если бы вы сидели в поезде, который не движется, и смотрели бы на тот, который поехал. Чтобы сориентироваться в пространстве, нужно найти неподвижный предмет снаружи, например перрон. То же самое, похоже, происходит с рыбами, пишет Naked science.

Их окружает слишком много стимулов, которые сбивают с толку, ведь эти животные находятся в движущемся потоке всю жизнь: вода, частицы в ней и другие обитатели водоемов слишком подвижны, чтобы ориентироваться на них, определяя свое положение в пространстве.

Чтобы подробнее узнать об этих процессах, ученые из университетов Калифорнийского (США), Тюбингенского (Германия), Торонто (Канада) и Кералы (Индия) изучили модель поведения рыбок данио в их естественной среде обитания — в Индии. Свои выводы исследователи представили в журнале Current Biology.

Авторы работы поместили камеру с обзором в 360 градусов в воду. Она была прикреплена к роботизированной руке, которая могла перемещать аппаратуру в любом направлении. Таким образом ученые сымитировали то, что видят под водой рыбы, и смоделировали гипотетические сценарии, в которых водоплавающее перемещается в естественной среде.

Затем они провели наблюдения на живых рыбах данио в аквариуме, окруженном светодиодами. Когда они загорались на его дне, рыбы плыли, ориентируясь на огоньки. Объединив и проанализировав эти данные с информацией о том, как сигналы движения кодируются в мозгу рыбы, ученые пришли к выводу, что те смотрят вниз, когда плывут — и в аквариуме, и в естественной среде обитания.

Исследователи считают, что это связано с ориентацией в пространстве. Ведь рельеф дна неподвижен, поэтому по нему проще всего определять свое местоположение. По мнению авторов статьи, их исследование будет полезно при разработке систем искусственного зрения у роботов.

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