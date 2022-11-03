Войска РФ окапываются на кладбище в Херсоне 4 3.11.2022, 14:12

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Оккупанты готовятся к штурму ВСУ.

Со здания Херсонской ОГА исчез российский триколор, а из ряда населенных пунктов и перекрестков – блокпосты захватчиков, однако такое демонстративное поведение вряд ли свидетельствует о реальном «жесте доброй воли», пишет stopcor.org.

Фото местного «Белого дома» (здание Херсонской облгосадминистрации, которое так называют жители из-за светлого цвета стен) без российского триколора на флагштоке, датированное утром 3 ноября, обнародовал в фейсбуке депутат областного совета Херсонщины Сергей Хлань.

«Херсонщина. Сначала за российским кораблем в Херсоне пошел рубль, а теперь и триколор! Оккупанты сняли свою тряпку со здания ХОГА», – подписал фотографию депутат.

По информации канала «Николаевский Ванек», сотрудничающего с Силами обороны Юга, из ряда пригородов Херсона (Чернобаевка, Степановка, Белозерка), а также из микрорайона Остров, где в промзоне базировалась вражеская техника, россияне убрали свои блокпосты.

Эту информацию подтверждает представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

В то же время сразу два рупора российской пропаганды – назначенный оккупантами гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов и «журналист» Владимир Соловьев прямо заявили о том, что в ближайшие 2 недели возможны уличные бои в Херсоне, а российским войскам предположительно придется окончательно перебазироваться на левый берег Днепра.

Впрочем, херсонское издание Kavun.City со ссылкой на информацию от местных жителей отмечает, что, несмотря на публичные заявления, россияне на самом деле не спешат делать «жест доброй воли»: многие солдаты, переодетые в гражданское, остаются в Херсоне. Более того, захватчики полностью оцепили город и оборудовали огневые позиции и фортификации по периметру – окопались даже на городских кладбищах.

Кроме того, на левом берегу Днепра кадровые боевые подразделения армии РФ усиленно формируют вторую и третью линию обороны. Таким образом, демонстративное «оставление» города может быть информационно-психологической операцией – попыткой россиян ввести ВСУ в заблуждение, предполагает херсонский журналист Константин Рыженко. С этим мнением согласен и одесский активист, волонтер и блогер Сергей Стерненко.

Вероятно, россияне действительно готовят Херсон к уличным боям и усиленным обстрелам с левого берега Днепра. Кроме того, есть информация о том, что они заминировали все административные здания и ценные объекты в городе. Учитывая это, херсонцев призывают быть осторожными и позаботиться о собственной безопасности и укрытии.

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