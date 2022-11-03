Кремль находится на стадии потери контроля над властью в РФ 5 3.11.2022, 14:24

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Алексей Данилов

Далее - дестабилизация, демонтаж, депутинизация.

Нынешнее руководство России в стадии потери контроля над властью, поскольку она стремительно переходит в руки уголовно-террористической группировки.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter.

«Кремль в стадии потери контроля. Власть на РФ стремительно переходит в руки уголовно-террористической группировки, силовые функции делегированы кадыровским карательным отрядам и пригожинским зекам. РФ превратилась в типичную failed state (страна, где правительство не контролирует ситуацию - ред.). Далее - дестабилизация, демонтаж, депутинизаци», - написал Данилов.

Напомним, по данным британской разведки, владелец российской частной военной компании «Группа Вагнера» Евгений Пригожин пытается выдвинуться среди российских военных.

Кроме того, по данным западных СМИ, Пригожин один из немногих в окружении Путина, кто недоволен ходом войны.

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