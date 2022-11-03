Украинские хакеры сломали Центробанк РФ 3.11.2022, 14:48

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Опубликованы первые 27 тысяч файлов.

IT-армия Украины получила доступ к сети центрального банка России.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, в результате взлома Украина получила «много интересного» о персонале банка, специализированных автоматизированных банковских системах, их исходных файлах, принципах их взаимодействия, системы криптографической защиты и другие материалы, циркулирующие в сетях российского банка. Их уже анализируют специалисты Минцифры, рассказал министр.

Также Федоров обнародовал ссылку на первые 27 тысяч файлов из сломанных сетей.

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