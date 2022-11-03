В Калинковичах 86-летняя бабушка на «Запорожце» протаранила две машины 3.11.2022, 15:13

иллюстрационное фото

Водитель «ЗАЗ» попала в больницу.

В Калинковичах произошло ДТП, в котором из-за старенького «Запорожца» пострадали две машины — «Рено» и «Мерседес», сообщает УВД Гомельского облисполкома.

За рулем «ЗАЗ» была 86-летняя женщина. Она ехала по ул. Советской и при повороте налево заехала на встречную полосу. В результате «Запорожец» въехал в автомобиль «Рено Сценик», а затем столкнулся с «Мерседес Бенц Вито».

Водитель «Запорожца» получила травмы и была госпитализирована.

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