«Буду держаться за батарею – пусть меня отрывают» 3.11.2022, 15:30

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фото: ТАСС

Как жители Северного Кавказа борются с мобилизацией в РФ.

В суды регионов Юга России и Северного Кавказа поступили десятки административных исков об оспаривании решений военкоматов по мобилизации местных жителей, которых – в силу разных причин – не должны были призывать, сообщает «Кавказ Реалии».

Но удалось ли истцам избежать отправки на войну?

Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области сообщила о 14 административных исках за месяц – решения по ним пока не опубликованы. Примерно такая же ситуация и в других регионах Юга: Ростовский областной суд с конца сентября поступили четыре иска к призывным комиссиям, несколько подобных дел поступило и в Краснодарский краевой суд.

На данный момент ни по одному из обнаруженных редакцией «Кавказ.Реалии» в судебных картотеках дел не опубликованы тексты постановлений. При этом ни один из рассмотренных исков не удовлетворен. Их обстоятельства и обоснованность претензий мобилизованных к военкоматам пока неизвестны.

Опрошенные редакцией «Кавказ.Реалии» правозащитники отмечают: чаще всего резервисты заявляют о хронических заболеваниях и общем неудовлетворительном состоянии здоровья. В ряде случаев ссылаются на не позволяющие убивать моральные и религиозные убеждения – в этом случае государство обязано предоставить возможность альтернативной гражданской службы.

В первые дни мобилизации в СМИ попали истории, когда на фронт забирали жителей Юга России с серьезными хроническими заболеваниями и инвалидностью. Например, в Ейске Краснодарского края мобилизовали Евгений Кулешова с грыжей, сколиозом и смещением позвоночных дисков. Ейчанина забрали без медицинской комиссии, хотя на момент мобилизации тот проходил амбулаторное лечение и предоставил соответствующие документы.

В Волгограде мобилизовали 63-летнего подполковника запаса Александра Ермолова – у пенсионера диагностированы диабет и ишемия мозга, но в ходе медкомиссии врач сказал, что с таким диагнозом "можно идти на фронт". Только после федерального резонанса пенсионера отпустили домой.

Меня на коляске в армию что ли заберут?

«Меня на коляске в армию что ли заберут? Да это же просто смешно. У меня первая группа инвалидности», – так представителей военкомата и полиции встретил Михаил Тимошенко из Адыгеи. Он передвигается на инвалидной коляске, но все равно был призван. Как и в предыдущем случае, внимание СМИ позволило Тимошенко остаться дома, а военкомате назвали это «единичными ошибками».

В Ростове-на-Дону попытались мобилизовать отца руководителя регионального отделения партии «Новые люди» Александра Чухлебова, который не видит на один глаз. В похожей ситуации оказался Денис Гатауллин – у 42-летнего жителя Геленджика сахарный диабет и значительное ожирение, при росте в 170 сантиметров он весит около 140 кг. О его деле писала главред пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян.

Но подавляющее большинство мобилизуемых с нарушениями не имеют выходов на депутатов Госдумы, СМИ или крупных блогеров, чтобы привлечь внимание к своей ситуации. Единственный оставшийся для них путь – идти в суды.

Как действовать: практические советы

Шансы выиграть суд, находясь уже в воинской части, стремятся к нулю. За исключением вопиющих случаев, когда у мобилизованного, например, нет руки или ноги. Это не значит, что судиться не надо – конечно, надо, но только этого недостаточно. Самое главное – добиться выхода из части, заявляет координатор «Движения сознательных отказчиков» Елена Попова.

«Если мобилизованный имеет объективные основания для отказа от службы, необходимо как можно быстрее подать рапорт командиру части, а в обращении суд ходатайствовать об обеспечительных мерах. Причем в максимально сжатые сроки, пока он находится еще в учебной части», – рассказывает правозащитница.

С конца сентября уже есть несколько кейсов, когда командиры учебных частей, видя, что присланные мобилизованные совсем не проходят по состоянию здоровья, разворачивали их и возвращали, исключая из списков, обращает внимание эксперт. После указа Путина военкомы наперегонки стремились завершить мобилизацию, часть призванных впопыхах возвращали как не годных к военной службе, «некоторые до части могли просто не доехать».

Помимо состояния здоровья, отказаться от военной службы можно по моральным и религиозным соображениям – это право закреплено в Конституции. Можно подать рапорт об отказе от несения службы с требованием заменить ее на альтернативную гражданскую. Параллельно обратится в онлайн-приемную Генпрокуратуры с просьбой взять ситуацию на контроль. От командования части нужно твердо и настойчиво требовать рассмотрения рапорта немедленно, вплоть до «не выйду из кабинета, пока не рассмотрите», продолжает координатор «Движения сознательных отказчиков».

Поднимать скандал, писать во все инстанции, правозащитникам и СМИ

Мобилизованный находится в состоянии сильнейшего стресса, большую роль здесь сыграет поддержка родных. Если есть медицинские показатели, родственники могут попытаться вывести мужа или отца из части на медицинское обследование, в том числе в частные клиники. При рекомендации врачей пациента можно госпитализировать. После этого родные могут привести в часть рапорт об этом, а также соответствующий медицинский документ. Для избежания давления со стороны военных на врачей родные вправе не сообщать, где именно тот проходит лечение, а персоналу можно не говорить о статусе пациента. Главное здесь – не просто спрятать человека дома, а легализовать его статус, подтвердить через обращение в медицинские или надзорные органы, что он не скрывается.

«Нужно не бояться командования, поднимать скандал, писать во все инстанции, правозащитникам и СМИ. Один незаконно мобилизованный, группу которого уже собирались отправлять в Украину, заявил: «Буду держаться за батарею – пусть меня отрывают». Еще вариант – оставить часть на один день, когда происходит отправка. Могут вменить дисциплинарное правонарушение. Но на весах стоит отправка на бойню или в худшем случае несколько дней ареста», – подытожила Елена Попова.

Призыв без медкомиссии

Далеко не всегда мобилизованным удается отстоять свои права даже при наличии достаточных оснований. Многие искренне опасаются конфликтовать с руководством, других же просто запугивают. Редакция «Кавказ.Реалии» пообщалась с мобилизованным из Ставропольского края, которого забрали в учебную часть в аннексированном Крыму, несмотря на вторую группу инвалидности.

Ничего страшного: стоишь на ногах – здоровый

Мобилизация проходила очень быстро – сообщили в пятницу вечером, а в воскресенье уже забрали, говорит собеседник. «Дали всего один день и тот выходной, когда многие магазины не работали. Но я все же успел купить спальник, ботинки, «горку», перчатки, сапоги, две сумки, термобелье, кучу разных лекарств – потратил около 60 тысяч», – рассказывает «Кавказ.Реалии» мобилизованный, попросивший не указывать его имени. Он добивается освобождения из-за не позволяющих служить в армии хронических заболеваний.

«Уже в военкомате я поинтересовался – а как же прохождение военно-врачебной комиссии, ведь с момента службы прошло 15 лет. «Ничего страшного: стоишь на ногах – здоровый, а вообще в части будете ее проходить», – ответили мне. Естественно, в части нам сообщили, что никакой комиссии не будет: «Нам вас прислали здоровыми, все вопросы к военкомату». Позвонил в военкомат, там сказали: «Теперь вы в части, они за вас отвечают».

Ставропольских мобилизованных отправили в аннексированный Крым, оттуда их должны были перебросить на херсонское направление в случае наступления. Там в течение двух дней их оформляли, потом неделя ушла на тактическую и медицинскую подготовку. Среди мобилизованных оказались как люди с боевым опытом, прошедшие чеченские войны, так и те, кто не знал, как заряжать автомат.

В настоящий момент собеседник остается на учебном полигоне, он подал рапорт командованию о невозможности прохождения службы по состоянию здоровья. В Крым приехала и его жена, они добиваются, чтобы командир части принял оперативное решение.

«В условиях, когда инструментов защиты своих прав очень мало, любые способы важны. Сопротивляться надо по всем направлениям – подавая жалобы в прокуратуру, оспаривая решения по мобилизации в суде, обращаясь к журналистам. Иногда это помогает, иногда нет. Но это возможность доказать, что призыв совершен незаконно», – рассказывает «Кавказ.Реалии» глава правозащитной организации «Гражданин и армия» Сергей Кривенко.

Правозащитник указывает, что уже есть случаи, когда мобилизованные возвращаются домой по письму из прокуратуры или решению суда. Но также известны кейсы, когда даже при выигранном суде человека продолжают держать в части. Здесь многое зависит от командира конкретного подразделения. Большую роль, уточняет Кривенко, играет медийная волна – опасаясь скандала, Минобороны быстрее отпускает людей, которых не должно было мобилизовать.

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