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«Про новую одежду даже не мечтаем»

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  • 3.11.2022, 15:40
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«Про новую одежду даже не мечтаем»
Фото: Charter97.org

Как живут белорусские пенсионеры.

Сайт Charter97.org писал, что в сентябре инфляция в Беларуси съела августовский рост пенсий.

Белстат и министерство труда бравурно рапортуют, что в сентябре 2022 г средний размер назначенных пенсий составил 603,2 рубля. Действительно ли пенсионеры получают такие выплаты и на что их хватает?

Сайт Charter97.org спросил у своих читателей.

«Пенсия идет только на лекарства, еду и то, что подешевле. Также деньги идут на оплату коммунальных услуг. Про новую одежду — даже не мечтай, донашивай что есть.

Как рабы: еда , жилье, а также дешевый белорусский мел, который называется лекарством».

«Пенсия не дотягивает до 400 рублей. Приходится на всем экономить, даже в общественном транспорте ездить бесплатно», — пишут белорусские пенсионеры.

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