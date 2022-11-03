«Про новую одежду даже не мечтаем»13
- 3.11.2022, 15:40
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Как живут белорусские пенсионеры.
Сайт Charter97.org писал, что в сентябре инфляция в Беларуси съела августовский рост пенсий.
Белстат и министерство труда бравурно рапортуют, что в сентябре 2022 г средний размер назначенных пенсий составил 603,2 рубля. Действительно ли пенсионеры получают такие выплаты и на что их хватает?
Сайт Charter97.org спросил у своих читателей.
«Пенсия идет только на лекарства, еду и то, что подешевле. Также деньги идут на оплату коммунальных услуг. Про новую одежду — даже не мечтай, донашивай что есть.
Как рабы: еда , жилье, а также дешевый белорусский мел, который называется лекарством».
«Пенсия не дотягивает до 400 рублей. Приходится на всем экономить, даже в общественном транспорте ездить бесплатно», — пишут белорусские пенсионеры.