Ученый сфотографировал в Непале настоящего «Йети» 11 3.11.2022, 15:34

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Тайна «снежного человека» окончательно разгадана?

Тайна Йети , скорее всего, окончательно разгадана. Ученый из Непала сфотографировал настоящего виновника появления мифа о снежном монстре. А еще проанализировал места обитания и написал целую научную статью с доказательствами того, что настоящие Йети - это тибетские медведи.

Мадху Четри, исследователь из Национального фонда охраны природы Непала, неоднократно получал предупреждения о Йети от местных жителей в северных деревнях. Некоторые даже указывали на улики, оставленные существом, включая волосы, следы ног и норы, вырытые во время охоты на гималайских сурков.

Доктор Четри считает, что Йети, на самом деле может быть тибетским бурым медведем.

По его словам, эти медведи часто оставляют следы как двуногое существо, когда замечают что-то интересное или неестественное. Тогда они встают на задние лапы.

«Местные жители, особенно семьи кочевников, несколько раз показывали мне образцы шерсти и следы тибетских бурых медведей на высокогорных пастбищах, говоря, что это принадлежит Йети. Кроме того, признаки выкапывания гималайских сурков можно увидеть в верхнем Мустанге – люди обычно говорят, что это делается «Митхе», что означает Йети», — рассказал ученый.

«Но гималайский сурок также является одним из любимых продуктов питания этих медведей», — напомнил доктор Четри.

По его словам, в Непале существует небольшая популяция тибетских бурых медведей. «Наблюдения редки, но следы и следы рытья довольно легко увидеть в верхнем Мустанге летом, когда сурок выходит из спячки», — рассказал ученый.

Доктор Четри стал более уверенным в том, что эти медведи были виноваты в появлении мифа о Йети, когда смог наблюдать их в дикой природе.

После первого наблюдения в 2007 году он, наконец, смог получить четкие изображения этого вида в 2013 году с помощью фотоловушек. И только сейчас ученый опубликовал исследование, демонстрирующее изображения тибетского бурого медведя в Непале.

Ученый рассказал, что легенда о Йети широко распространена во всех деревнях горного севера Непала. По одному из преданий, мифическое чудовище боится звука колоколов. Точно так же колокольчики часто используются туристами для отпугивания медведей. Многие жители деревни рассказали доктору Четри о встречах с Йети, которые пережили во время выпаса животных.

«Я несколько раз слышал истории о встрече йети с деревенскими пастухами. Один пастух также описал, что они ходили как люди, но были вдвое больше человека», — рассказал он.

Впрочем, в Йети верят не только жители отдаленных гоных деревень в Непале.

В июле британская газета The Mirror сообщила, что над индийскими солдатами издевались в местных СМИ из-за заявлений о том, что они встретили одно из самых загадочных существ на Земле — гигантского Йети.

Солдаты вооруденных сил Индии утверждали, что нашли следы зверя, тропу, ведущую в снег в базовом лагере Макалу в Гималаях. Индийская армия опубликовала официальное заявление в апреле 2019 года и описала «неуловимого снеговика».

В Твиттере они написали: «Впервые команда альпинистской экспедиции #IndianArmy обнаружила таинственные следы мифического зверя «Йети» размером 32×15 дюймов недалеко от базового лагеря Макалу 09 апреля 2019 года. В прошлом этого неуловимого снежного человека видели только в национальном парке Макалу-Барун».

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