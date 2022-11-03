Эрдоган отвесил Путину смачную оплеуху

Эрдоган отвесил Путину смачную оплеуху8
- 3.11.2022, 15:57
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Показательное унижение Кремля.
Россия получила звонкую оплеуху от Украины и Турции и вынуждена была вернуться к выполнению зерновой сделки, о выходе из которой Кремль заявил всего несколько дней назад. Тогда истерика у Путина случилась из-за удара по военному флоту РФ в Севастополе. Как обычно бывает в таких случаях, получив военный удар, Россия решила отыграться на гражданских целях.
Об этом в своем видеоблоге рассказывает украинский журналист Денис Казанский.