В Светологорске закрылся завод, который называли «экономическим чудом» 7 3.11.2022, 15:55

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Имущество предприятия уйдет с молотка.

Имущество Светлогорского предприятия, которое еще недавно называли «экономическим чудом» региона, собираются распродавать за долги. Светлогорский завод сварочных электродов не работает уже более полугода и должен вернуть банку «Дабрабыт» почти 6,2 млн рублей, сообщает издание «Ранак».

Экономический суд Гомельской области на прошлой неделе принял решение взыскать с ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» в пользу Банка «Дабрабыт» 6,19 млн рублей задолженности по кредитному договору от 12 мая 2021 года и 61 900 рублей госпошлины. Поскольку кредит выдавался под залог имущества завода, суд постановил организовать распродажу принадлежащего заводу недвижимости, заводского оборудования и станков, а также транспорта.

С молотка пойдут цеха, склады, четыре грузовых тягача DAF 2012 года выпуска, прицепы к ним, технологические линии, станки, печи, термотуннели и другое оборудование для производства электродов.

Решение может быть обжаловано в течение пятнадцати дней.

Накануне войны Светлогорский завод сварочных электродов был крупнейшим в Беларуси и одним из крупнейших в СНГ производителей сварочных электродов. Предприятие отметили на районной и областной досках почета, оно было крупнейшим экспортером в Российскую Федерацию.

По состоянию на июнь 2019 года, на предприятии работали 465 человек.

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