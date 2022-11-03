Налоговики рассказали, кому из белорусов придется заплатить налог в пять раз больше 5 3.11.2022, 16:00

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Прошел рейд в один из микрорайонов Минска.

В Управлении оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по Минске 3 ноября рассказали, в каком случае к ставке налога для белорусских торговцев применяют повышающий коэффициент 5,0.

В ведомстве начали с рассказа о том, что налоговики пошли в рейд в один из микрорайонов столицы. Там они увидели «гражданку Н.», которая нелегально торговала фруктами, овощами, салом и рыбными пресервами. При этом использовала свой личный автомобиль.

Как итог — всю ее продукцию арестовали, а также изъяли машину Mitsubishi Carisma — всего на сумму 6 545,69 руб.

Кроме того, подчеркнули в управлении, в таких случаях доначисляют единый налог за период нелегальной торговли.

«А если нарушение выявляется повторно, то к ставке налога применяется повышающий коэффициент 5,0 и это сумасшедшие цифры», — подчеркнули специалисты.

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