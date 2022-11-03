В Херсоне раздались взрывы 2 3.11.2022, 16:06

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Местные жители сообщают о «прилете» по судоремонтному заводу.

В Херсоне, как сообщают корреспонденты, слышны звуки взрывов. Пока официального подтверждения информация нет.

Об этом пишет Telegram-канал «Суспільне».

«В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты «Суспільного», - пишет издание.

Стоит отметить, что ОВА пока не прокомментировала информацию о взрывах. Российские оккупанты также пока не раскрыли подробности своей версии событий.

Местные Telegram-каналы, по неподтвержденной информации, сообщают о «прилете» по судоремонтному заводу.

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