В Херсоне раздались взрывы

В Херсоне раздались взрывы2
- 3.11.2022, 16:06
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Местные жители сообщают о «прилете» по судоремонтному заводу.
В Херсоне, как сообщают корреспонденты, слышны звуки взрывов. Пока официального подтверждения информация нет.
Об этом пишет Telegram-канал «Суспільне».
«В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты «Суспільного», - пишет издание.
Стоит отметить, что ОВА пока не прокомментировала информацию о взрывах. Российские оккупанты также пока не раскрыли подробности своей версии событий.
Местные Telegram-каналы, по неподтвержденной информации, сообщают о «прилете» по судоремонтному заводу.