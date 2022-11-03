В «Е-доставке» в регионах заметно сократился выбор товаров 6 3.11.2022, 16:14

Покупателям перестали доставлять скоропортящиеся продукты.

С 1 ноября «Евроопт» закрыл «Е-доставку» для многих регионов. Однако покупателям из областей, где доставку товаров заказать еще можно, доступна лишь некоторая часть ассортимента. «Зеркало» узнало, что происходит.

«Е-доставка» осталась в Минске, Минской области, Барановичах и областных городах. Также изменилась минимальная сумма заказа для бесплатной доставки. В Минске это 70 рублей, в Минской области и городе Барановичи — 90 рублей, а в областных центрах — 150 рублей. Стоимость платной доставки установлена в размере 4,99 рубля, а экспресс-доставки — 7,99 рубля.

Однако для регионов ассортимент товаров заметно стал скуднее. На страницах некоторых разделов нет ни одного товара. Какие-то продукты положить в виртуальную корзину можно, но когда заходишь в нее, чтобы оформить заказ, то возле некоторых есть запись: «Товар недоступен на выбранное время доставки или отсутствует на складе». Мы не смогли купить сыр, молоко, сосиски. Удалось положить в корзину бакалею и шоколад.

Разъяснили эту ситуацию в чате-помощнике «Е-доставки».

«С 1 ноября 2022 года доставка в регионы и областные города будет осуществляться без скоропортящейся группы товаров», — сообщил оператор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».