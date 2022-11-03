Российские военные и боевики «ДНР» берут «мобиков» в заложники и требуют выкуп 1 3.11.2022, 16:24

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Также российских мобилизованных банально обворовывают.

По данным источников «24 канала» в украинских спецслужбах, появление мобилизованных на фронте несколько изменило нутро сводного войска РФ. Если раньше самой низкой кастой среди оккупантов считались мобилизованные из Донбасса, то сейчас такими стали «мобики».

Как только первые частично мобилизованные перебросились в зону боевых действий, их сразу начали обворовывать.

На «мобиках» наживаются все

Всего за более месяца с момента объявления «частичной мобилизации» в Украине погибли более 3 тысяч «мобиков».

Большинство мобилизованных погибли из-за бестолкового командования и решения военно-политического командования использовать их как «пушечное мясо», однако сотни смертей произошли именно в результате внеуставных отношений в армии.

Согласно «традиции», почти все отряды мобилизованных после перекидывания в Украину заключаются в ограблении со стороны «старших товарищей». Все снаряжение, которое «мобики» купили за свой счет, россияне и местные боевики забирают без угрызений совести.

После этого вчерашних офисных менеджеров ставят перед выбором: либо воевать буквально «голяком», либо купить нужные вещи у «новых друзей».

При этом стоимость всех вещей в зоне боевых действий намного выше, чем в российских военторгах. Так, плохие армейские бронежилеты мобилизованным продают за 25 – 45 тысяч российских рублей. Спальные мешки стартуют от 10 тысяч.

Если у «мобика» нет денег для приобретения нужного, ему могут предложить «кредит». Однако при условии, что каждый месяц долг будет расти на половину, а при гибели мобилизованного задолженность будет переходить его семье.

Кроме того, российские оккупанты организовали еще один вид заработка на своих – сниятие наличных. Поскольку «мобиков» не допускают к ограблению гражданских и других способов заработать, купюр при себе у них практически нет. Чтобы снять нужную сумму со своей карты, им приходится переплачивать от 2 до 7% – именно такие тарифы установили для них российские командиры. Другие оккупанты проблем с нехваткой наличных денег обычно не имеют, ведь уже успели достаточно награбить и «подработать».

Берут в фейковый плен и просят выкуп

Еще одним издевательством с которым сталкиваются частично мобилизованные, является «попадание в плен». Такому наказанию положили начало «кадыровцы» в Херсоне, но подобная практика стремительно распространяется и на других участках фронта.

Того или иного «мобика» банально похищают и увозят с передовой на подвал, где пытают и записывают все на видео. После этого военные преступники звонят родственникам мобилизованного и представляются солдатами ВСУ, демонстрируют фото и видеозаписи с пытками и требуют от 1 до 5 тысяч долларов за «освобождение».

Если родные не успевают собрать необходимую сумму за установленное время – «мобика» убивают. Впрочем, даже когда похитители получают выкуп, мобилизованному дают позвонить домой и под угрозой расстрела приказывают рассказать об ужасах украинского плена, а также о том, что он уже находится в госпитале и вскоре вернется на фронт мстить. После этого связь с этим оккупантов пропадает навсегда.

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