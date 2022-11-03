Три варианта будущего России 1 Владимир Фесенко

3.11.2022, 16:34

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Владимир Фесенко

Очевидно, что дальнейшая судьба РФ зависит от исхода ее войны с Украиной.

Одна из популярных тем, которая обсуждается и в Украине, и на Западе, и в российских оппозиционных кругах — что будет с Россией дальше, в случае того или иного исхода нынешней большой войны между Россией и Украиной. Для нас это вопрос национальной безопасности, оценки рисков на будущее. Эта проблема актуальна и для стран ЕС и НАТО, особенно для тех, кто граничит с Россией. Учитывая ядерный потенциал России, это также проблема глобальной безопасности.

Очевидно, что дальнейшая судьба России зависит от исхода ее войны с Украиной. Это начинают понимать и в самой России, в том числе и сторонники Путина. Но также надо учитывать, что и развитие внутриполитической ситуации в России будет влиять на ход войны России против Украины и дальнейшие отношения между Россией и Украиной.

Какие же сценарии политического будущего России возможны? Смоделируем различные варианты дальнейшего развития политической ситуации в России, исходя из нынешних тенденций, исторического опыта России, подобных исторических прецедентов, а также с учетом тех сценариев, которые уже обсуждаются.

Возможные сценарии дальнейшего развития политической ситуации в России:

1. Инерционный сценарий — Путин остается у власти на неопределенное время.

2. Апокалиптический сценарий: «Так не доставайся ты никому!» (сценарий глобальной ядерной войны).

3. «Преемник».

4. Смерть Путина.

5. Переворот, политическое отстранение Путина.

6. «Смута». Затяжной и глубокий политический кризис в России.

7. Полный распад РФ.

8. Полураспад РФ.

9. Конфедерализация РФ.

Это общий список возможных сценариев дальнейшего развития политической ситуации в России, по мнению автора этих строк.

А теперь рассмотрим несколько более подробно отдельные сценарии политического будущего России.

Инерционный сценарий — Путин остается у власти на неопределенное время.

Обязательное условие этого сценария — сохранение Путиным хотя бы относительного контроля над внутриполитической ситуацией в России. Но внутреннее брожение и недовольство в РФ будет постепенно усиливаться. Будут проявляться кризисные тенденции в экономике и социальной сфере вследствие международных санкций, с тенденцией к долговременной стагнации российской экономики. А это будет постепенно снижать уровень доверия к власти и лояльности Путину со стороны аполитичных россиян. В случае прекращения военных действий в Украине «партия войны» будет недовольна отсутствием победы над Украиной. Если период пребывания Путина у власти затянется, то неизбежно одряхление его политического режима по мере старения самого кремлевского диктатора. Как это нередко бывает со стареющими диктаторами, путин может потерять власть еще до своего физического ухода из жизни.

Этому сценарию также может способствовать либо усиление российских позиций на фронтах в Украине (что на данный момент представляется маловероятным), либо тупиковый вариант развития войны между Россией и Украиной, когда военные действия перейдут в позиционную фазу, возникнет относительное равновесие между противоборствующими сторонами. В этом случае не исключается либо формализованное, либо неформальное (де-факто) прекращение огня на неопределенный период. Но будут весьма вероятны риски возобновления активных боевых действий. Возможны колебания от состояния «полувойны» к состоянию «ни мира, ни войны».

В любом случае, если Путин остается у власти в РФ на обозримую перспективу, это будет означать продолжение войны России против Украины (в той или иной форме). Даже если и будут возникать состояния временного прекращения огня, угроза войны со стороны России будет всегда актуальной, пока при власти в РФ остается Путин.

Апокалиптический сценарий: «Так не доставайся ты никому!»

Умирающий или проигрывающий войну диктатор впадает в клиническую мизантропию в острой форме и попытается отказать в праве на существование и России и значительной части мира, развязывая глобальную ядерную войну. Способен ли Путин на такое? Дадут ли ему это сделать? — вопросы открытые, на которые нет простого и однозначного ответа. Пока этот сценарий представляется маловероятным, но его, к сожалению, приходится учитывать.

Сценарий «Преемник»

В данном случае речь идет о передаче власти от живого путина к некоему «преемнику». При этом Путин может остаться в том или ином статусе в роли «смотрящего», «верховного правителя», стоящего символически выше официального нового президента РФ. Но в любом случае это будет начало переходного периода с передачей хотя бы части власти от Путина формальному «преемнику». Неминуемо возникнет относительное двоевластие, что усилит противоречия и шатания в российских элитах. Это нечто подобное сценарию «транзита власти» в Казахстане. И поскольку путин увидел, чем это закончилось в Казахстане, он вряд ли пойдет на повторение такого сценария в России, тем более в условиях войны. Единственное, что может вынудить его к такому сценарию, — очень серьезные проблемы со здоровьем. Так или иначе, в рамках этого сценария начнется заметное ослабление путинского режима, и его трансформация.

Этот сценарий не приведет к завершению войны, но может повлиять на снижение интенсивности военных действий России в Украине. Постепенное усиление внутриполитической турбулентности в России будет отвлекать внимание российского руководства от войны против Украины.

Владимир Фесенко, «Новое время»

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