Руководство «Беларуськалия» пытается скрыть череду производственных травм 3.11.2022, 16:46

С начала года на предприятии произошло как минимум восемь несчастных случаев.

Руководство «Беларуськалия» пытается скрыть случаи травматизма на предприятии. Об одном из ЧП на предприятии Charter97.org писал буквально вчера.

В редакцию сайта Charter97.org поступил документ, свидетельствующий о минимум восьми происшествиях с начала года. Одно из них привело к смерти работника. Степень последствий в шести других случаях указана как «тяжелая», только одна травма закончилась 17-дневным больничным.

Половина происшествий все еще находится в стадии расследования, одно из них «расследуют» уже восемь месяцев.

В других случаях в качестве причины указывается либо «личная неосторожность потерпевшего», либо «нарушение потерпевшим требований инструкции по охране труда». При этом краткое описание несчастного случая чаще всего содержит фразу «при выполнении работ».

Из всего этого можно сделать два вывода: либо на «Беларуськалии» повальные проблемы с техникой безопасности, либо предприятие пытается скрыть факты производственного травматизма, чтобы избежать ответственности.

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