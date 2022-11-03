Украина освободила из плена 74 защитника «Авзостали» 2 3.11.2022, 17:13

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Всего освобождено 107 бойцов.

Украина и страна-агрессор Россия в четверг, 3 ноября, провели обмен пленными. Домой возвращаются 107 защитников, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram-канале.

Среди освобожденных — шесть офицеров, 101 рядовой и сержант, защитники из рядов ВСУ, ВМС, ТрО, Госпогранслужбы, Нацполиции, Госспецслужбы транспорта и Нацгвардии, в том числе трое бойцов «Азова».

«74 бойца защищали «Азовсталь». Некоторые добровольцы летели вертолетом в Мариуполь, чтобы спасать жизнь и воевать за город», — написал Ермак.

Многие из вернувшихся защитников были ранены, среди них — люди с ампутированными конечностями, ожогами и инфицированными ранами. Один боец был ранен в результате российского теракта в Еленовской колонии.

«Нам удалось обменять тяжелораненых и лежачих из Мариуполя, с «Азовстали», ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела… Многие из наших ребят получили ранения еще в марте. Государство сделает все необходимое, чтобы помочь каждому из них», — добавил глава ОП Украины.

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