«Льготный проезд на катере для бойцов ВСУ»2
- 3.11.2022, 17:18
- 4,894
Украинские партизаны передали новый привет из Крыма.
В разрезе успешной контрнаступательной деятельности Вооруженных Сил Украины местные власти Крымского полуострова начали подготовку к новым реалиям.
Об этом сообщает телеграм-канал «Спротив», публикуя интересное видео, в котором от имени Севастопольского городского совета анонсирован льготный проезд.
В частности, якобы с нового года вводится льготный проезд на пассажирском водном транспорте для «партизан», действующих сейчас на оккупированном полуострове и военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
«С 1 января 2023 года льготный билет для партизан и военнослужащих ВСУ будет стоит 2 грн 50 копеек», говорится в тексте объявления.