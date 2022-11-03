«Льготный проезд на катере для бойцов ВСУ» 2 3.11.2022, 17:18

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Украинские партизаны передали новый привет из Крыма.

В разрезе успешной контрнаступательной деятельности Вооруженных Сил Украины местные власти Крымского полуострова начали подготовку к новым реалиям.

Об этом сообщает телеграм-канал «Спротив», публикуя интересное видео, в котором от имени Севастопольского городского совета анонсирован льготный проезд.

В частности, якобы с нового года вводится льготный проезд на пассажирском водном транспорте для «партизан», действующих сейчас на оккупированном полуострове и военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

«С 1 января 2023 года льготный билет для партизан и военнослужащих ВСУ будет стоит 2 грн 50 копеек», говорится в тексте объявления.

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