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В Речице белорус показал из авто средний палец колонне российских оккупантов

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  • 3.11.2022, 17:17
  • 10,068
В Речице белорус показал из авто средний палец колонне российских оккупантов

Агрессорам в Беларуси не место.

Силовики задержали 40-летнего жителя Речицы за то, что он показал из салона своего автомобиля «непристойный жест» проезжающей мимо колонне военной техники армии РФ.

Во время проверки на странице задержанного в соцсетях обнаружили репосты материалов, которые белорусские власти признали экстремистскими.

За это на мужчину составили протокол и по решению суда отправили на 15 суток в изолятор временного содержания.

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