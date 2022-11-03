В Речице белорус показал из авто средний палец колонне российских оккупантов 6 3.11.2022, 17:17

10,068

Агрессорам в Беларуси не место.

Силовики задержали 40-летнего жителя Речицы за то, что он показал из салона своего автомобиля «непристойный жест» проезжающей мимо колонне военной техники армии РФ.

Во время проверки на странице задержанного в соцсетях обнаружили репосты материалов, которые белорусские власти признали экстремистскими.

За это на мужчину составили протокол и по решению суда отправили на 15 суток в изолятор временного содержания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».