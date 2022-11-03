Что происходило с ценами на жилье в октябре в городах Брестской области 3.11.2022, 17:33

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В Кобрине, например, подорожали «однушки» и «двушки».

Какие изменения происходят на рынке вторичной недвижимости и каков средний уровень цен на квартиры – intex-press.by проанализировал результаты мониторингов realt.by.

Брест: «двушки» и «трешки» подешевели

За последний месяц квартиры в областном центре прибавили в цене 0,4%. Средняя цена в объявлениях о продаже квартир в Бресте на 31 октября составляла 832 $/м2, а 3 октября – 830 $/м2.

Стоимость квартир в рассматриваемый период (с 3 по 31 октября) не стояла на месте: цена то росла, то падала.

Однокомнатные остались в той же ценовой категории: стоили на начало октября 32000 долларов, такой цена осталась и на конец месяца. Стоимость «двушки» снизилась, потеряв за октябрь $800. Трехкомнатные квартиры за это время тоже ушли в минус, правда, не так значительно: если 3 октября в среднем просили $55900, то 31 октября – $55500.

Барановичи: однокомнатные – плюс $1600

В Барановичах средняя цена предложения квартир изменилась с $531 за квадратный метр (на 3 октября) до $534 за «квадрат» (на 31 октября).

Значительно «потяжелели» за рассматриваемый период однокомнатные квартиры – плюс 1600 долларов! В начале месяца средняя цена на такое жилье составляла 16200, а в конце октября – 17800. И следует отметить, что рост происходил постепенно и наблюдался на протяжении всего месяца.

«Двушки», наоборот, падали в цене, но за месяц «потери» незначительные – минус 100 долларов.

Снизилась и стоимость трехкомнатных квартир – с 35400 до 35100 долларов.

В Пинске рост по всем позициям, а в Кобрине – рекорд

В Пинске на рынке вторичной недвижимости в октябре, в отличие от сентября, наблюдался рост цен. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры: за месяц они прибавили $1500. Средняя цена на однокомнатные выросла с 17500 до 17800 долларов, а на «трешки» – с 31800 до 31900 долларов.

В Кобрине также наблюдалось подорожание «однушек» и «двушек». Кстати, рост цены на однокомнатные квартиры в Кобрине побил рекорд – плюс $3500(!) за месяц. Если 3 октября средняя цена на такое жилье составляла 18 тысяч долларов, то 31 октября – 21500.

На 100 долларов подорожали двухкомнатные квартиры (вместо 24900 стали 25700). А вот цена на трехкомнатные квартиры в октябре снизилась: с $31 тысячи (по данным на 3 октября) до $30000 (на 31 октября).

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