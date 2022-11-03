В Пакистане во время протестов ранили бывшего премьер-министра 3.11.2022, 17:40

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Имран Хан

Политик возглавлял марш на Исламабад.

В Пакистане ранили бывшего премьер-министра Имрана Хана во время проведения акции протеста в Вазирабаде. Об этом сообщает BBC.

По словам старшего помощника Хана, имела место попытка убить экс-премьера, однако полиция не подтвердила, что он был целью.

Члены партии Хана заявили, что в результате стрельбы пострадали еще четыре человека.

Политик возглавлял марш на столицу Пакистана — Исламабад, требуя досрочных выборов. Хана госпитализировали в больницу в Лахоре, он в стабильном состоянии.

Позже полиция арестовала подозреваемого в нападении. Нынешний премьер Пакистана Шахбаз Шариф осудил стрельбу и приказал провести немедленное расследование.

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