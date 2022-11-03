Стало известно, на сколько повысится налог на квартиру в Беларуси в 2023 году 7 3.11.2022, 17:47

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Лукашисты готовят масштабные изменения по налогам.

Начальник главного управления налогообложения физических лиц министерства по налогам и сборам Беларуси Андрей Ковалевский рассказал об особенностях начисления и уплаты налогов.

В частности он коснулся вопроса возможных изменений в 2023 году.

В частности, законопроектом, предусматривающим изменение Налогового кодекса, на 2023 год заложено увеличение (на 10%) размера расчетной стоимости одного квадратного метра жилья. Сегодня этот размер составляет 810 рублей и в несколько раз меньше рыночной стоимости.

Налог на недвижимость за квартиру рассчитывается по формуле: площадь квартиры (в кв. м)*расчетная стоимость*0,1%.

Был приведен следующий пример. При расчетной стоимости 810 рублей за квадратный м жилья, налог за квартиру площадью 48,2 кв. м за 2022 года составит 39,04 рубля. В случае увеличения расчетной стоимости на 10% налог за такую же квартиру за 2023 год, который надо будет уплатить в 2024 году, составит 42,95 рубля.

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