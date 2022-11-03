Международная команда астрономов открыла ранее неизвестный инопланетный мир 1 3.11.2022, 17:54

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Обнаружена новая экзопланета.

Международная команда астрономов с помощью спектрографа Echelle открыла ранее неизвестный инопланетный мир. Новая экзопланета вращается вокруг ближайшей к нам карликовой звезды класса М и расположена относительно недалеко от Земли.

Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сайте препринтов arXiv.org, а коротко об исследовании рассказывает Phys.org. Новый мир был обнаружен при помощи инструмента, установленного на ESPRESSO - так называется современный сверхстабильный спектрограф высокого разрешения, являющийся частью Очень Большого Телескопа VLT в Чили.

Точность этого инструмента позволяет обнаруживать планеты, подобные Земле, вращающиеся вокруг звезд, подобных Солнцу. В данном случае группа астрономов во главе с Лией Ф. Сартори из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе использовала ESPRESSO для поиска планет вокруг ближайших звезд.

В частности, исследование затронуло объект L 363-38 - карликовую звезду класса М, расположенную примерно в 33,3 световых годах от Земли. Наблюдения длились почти полтора года. В результате была обнаружена новая планета, получившая обозначение L 363-38 b. По оценкам ученых, ее масса составляет около 4,67 массы Земли, а ее радиус оценивается в пределах от 1,55 до 2,75 радиуса Земли.

«Экзопланета обращается вокруг своей звезды-хозяина каждые 8,78 дня на расстоянии около 0,048 астрономической единицы от нее, то есть на краю обитаемой зоны, - пишут исследователи. - Равновесная температура L 363-38 b была рассчитана примерно в 56 градусов Цельсия».

Родительская звезда L 363-38, возраст которой оценивается в восемь миллиардов лет, имеет радиус около 0,274 радиуса Солнца и массу около 0,21 массы Солнца. Измеренная эффективная температура этой звезды составила 2855 градусов Цельсия. Астрономы предполагают, что вокруг нее могут вращаться и другие, пока еще неизвестные нам планеты.

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