Больную туберкулезом жительницу Крупского района приговорили к году колонии 1 3.11.2022, 18:08

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Людмилу Самак судили за «оскорбление» диктатора.

3 ноября 2022 года в суде Молодечно и Молодеченского района судья Вадим Петрусевич признал Людмилу Самак виновной по ст. 368 Уголовного кодекса. Он осудил ее к году лишения свободы в колонии общего режима, пишет «Вясна».

Людмила Самак — жительница Крупского района, она страдает от туберкулеза. В день задержания 19 сентября 2021 года она ехала в инфекционную больницу, чтобы лечиться от туберкулеза. На железнодорожном вокзале в Молодечно женщина сидела на скамейке, когда к ней подошли сотрудники милиции. При них она стала кричать, что Лукашенко «козел, платит своим милиционерам, которые ничего не делают».

Старшая помощница прокурора Юлия Жук просила для женщины два года лишения свободы в колонии общего режима. Однако судья Вадим Петрусевич назначил вдвое меньшее наказание.

Юлия Жук работает в прокуратуре немногим более года, и за это время успела принять участие в обвинении в самых громких политических процессах в Молодечно. Именно она поддерживала гособвинение по делам за сцепку в городе 9 августа, в отношении политзаключенных Дмитрия Скретуцкого, Александра Казакевича, Алексея Кудина, многодетного отца Андрея Юркова, мужчины с инвалидностью Игоря Сидоровича.

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