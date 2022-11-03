Там не дураки сидят?! Андрей Окунь

3.11.2022, 18:25

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Люди, занимающие высокие кабинеты в Кремле, не хотят счастья для страны.

«Там не дураки сидят!». Как же часто я слышал эту фразу. Без всяких сомнений к власти прорвались далеко не дураки. Это хитрые и безжалостные люди, которые воспринимают отсутствие моральных ограничений как преимущество перед конкурентами.

Человеку недостаточно быть просто хладнокровным, чтобы в российских реалиях создать огромный бизнес, подключенный к госзаказам, или прорваться в какое-нибудь министерство, занять там высокую должность, победить в аппаратной борьбе и не дай бог приблизиться к президенту. Такой персонаж должен обладать жестокостью, алчностью и азартом, которые бы позволяли шагать по головам.

«Им уж точно виднее, чем нам. Они знают, как лучше!». Разумеется, знают, иначе бы не смогли подчинить себе всю жизнь в стране. Только они знают как лучше не для простых россиян, а для самих себя. Все институты власти, выстроенные в России, направлены на извлечение из страны прибыли и обогащение на ее ресурсах узким кругом лиц.

Не надо думать, что действующая власть хочет поступать честно и трудиться на благо той самой Родины. Главная задача власти удержаться у власти, как бы это коряво ни звучало. Остальное вторично. Если бы эти люди, занимающие высокие кабинеты в Кремле, хотели для страны счастья, то занимались бы ее благоустройством, а не откачкой денег в промышленных масштабах.

Поэтому не надо думать, что «там» сидят умные, ответственные и сочувствующие нам люди. Они не знают, как управлять страной, чтобы она не скатывалась в средневековье. Они умеют говорить только с позиции силы. Они привыкли зарабатывать на стране, а не вкладываться в нее. В общем дураки там сидят, жадные и жестокие дураки.

Андрей Окунь, t.me

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