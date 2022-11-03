Белорус, который на грузовике раздавил легковушку в Москве, уснул за рулем 3.11.2022, 18:50

Вячеслав Пивовар проснулся от сильного удара.

Водитель грузовика, раздавившего машину такси в Москве, накануне выпил и уснул за рулем. Подробности аварии рассказала московская прокуратура.

Обвиняемым по делу признан 27-летний белорус Вячеслав Пивовар. Водительское удостоверение он получил в Гомельской области. 3 ноября в суде Центрального административного округа Москвы прошел процесс по избрании ему меры пресечения. Судья постановила взять мужчину под стражу до 2 января 2023 года.

На заседании мужчина признал свою вину и сказал, что раскаивается. Он пояснил, что в ночь с 1 на 2 ноября он с другом посетил увеселительное заведение, где употреблял спиртное. Утром, выезжая на маршрут, он чувствовал себя уставшим и хотел спать. Проезжая по улице 1905 года он уснул, а проснулся от сильного удара. Увидев, что совершил столкновение с такси и автобусом, он испугался, покинул кабину грузовика и направился в сторону жилых домов, где поднялся на чердак, после чего ходил по дворам до момента задержания сотрудниками полиции.

Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места ДТП, и повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Напомним, ДТП с участием грузовика, автобуса и такси произошло на улице 1905 года в центре Москвы 2 ноября. Водитель самосвала ехал по крайней правой полосе и не снижая скорости, врезался в припаркованный у автобусной остановки автомобиль такси, который по инерции совершил столкновение с пассажирским автобусом.

В момент аварии в легковом автомобиле находилась 34-летняя жительница Москвы и 30-летний водитель — житель Нижегородской области. От полученных травм они погибли.

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