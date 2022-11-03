МАГАТЭ не нашло «грязную бомбу» в Украине 6 3.11.2022, 19:08

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«Грязная бомба» оказалась очередным фейком Кремля.

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили полевые проверки трех объектов в Украинке, на которых, по данным РФ, Киев якобы готовил «грязную бомбу». Результаты мониторинга организация опубликовала 3 ноября на своем сайте.

Инспекторы по приглашению Украины получили беспрепятственный доступ на Институт ядерных исследований в Киеве, Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах и «Южный машиностроительный завод» в Днепре.

«Агентство не нашло никаких указаний на незаявленные ядерную деятельность и материалы в этих местах», — сообщили в МАГАТЭ.

Инспекторы также отобрали пробы окружающей среды для анализа в лабораториях, чтобы получить информацию о прошлой и текущей деятельности, связанной с обращением с ядерными материалами.

«Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы получили до сих пор, не выявила никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в этих трех местах. Кроме того, мы сообщим о результатах отбора проб окружающей среды как можно скорее», — сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Напомним, утром 23 октября российское агентство РИА Новости сообщило, что на территории Украины изготавливается «грязная бомба», чтобы устроить провокацию с последующим обвинением России. Каких-либо доказательств издание не привело. Не потребовались они и министру обороны РФ Сергею Шойгу, который в телефонных разговорах со своими зарубежными коллегами рассказал о «возможных провокациях со стороны Украины с применением «грязной бомбы». Президент РФ Владимир Путин позже рассказал, что сам поручил Шойгу распространять фейк о «грязной бомбе» в Украине

В Офисе президента Украины назвали заявления российской стороны «абсурдом».

В западных столицах — Вашингтоне, Лондоне и Париже — предупреждение Минобороны РФ отвергли и назвали попыткой подготовить ложный предлог для применения самой Россией маломощного, или «тактического», ядерного оружия.

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