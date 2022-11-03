Белорусского футболиста задержали в РФ с 200 дорожными штрафами

Белорусского футболиста задержали в РФ с 200 дорожными штрафами3
- 3.11.2022, 19:20
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Он гонял по Казани на Mercedes с белорусскими номерами.
24-летнего белорусского нападающего казанского «Рубина» Виталия Лисаковича задержали в Казани инспекторы ГИБДД РТ, пишет sport.business-gazeta.ru.
Сообщается, что игрок управлял Mercedes с белорусскими номерами. Оказывается, камеры зафиксировали у него не меньше 200 нарушений ПДД, большая часть из которых касаются скоростного режима.
За одно нарушение скорости полагается штраф в 500 российских рублей, следовательно, футболисту будет начислен штраф на сумму в 100 тысяч рублей.
По словам источников издания, нападающий «Рубина» вел себя спокойно: скандалов не устраивал, сопротивления не оказывал. После выявления личности и объяснения совершенных правонарушений инспекторы Лисаковича отпустили.
В футбольном клубе «Рубин» изданию сообщили, что Лисакович не знал, что у него есть штрафы.
— За все время в Казани его впервые остановили сотрудники ГИБДД. Так как ему не приходили письма о наличии штрафов, игрок просто не знал об их существовании, — сказали в пресс-службе.
Клуб заявил, что поможет игроку разобраться в ситуации и применять санкций к нему не будет.
Лисакович — лучший бомбардир «Рубина» с шестью голами в 14-ти матчах.