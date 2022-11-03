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Парламент Болгарии поддержал отправку Украине тяжелого вооружения

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  • 3.11.2022, 19:22
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Парламент Болгарии поддержал отправку Украине тяжелого вооружения

Решение парламента заменяет предыдущее решение законодательного органа.

Парламент Болгарии подавляющим большинством голосов проголосовал за отправку Украине тяжелого оружия. За это решение депутаты отдали 175 голосов, против – 49, сообщает 3 ноября Sofia Globe.

Голосование состоялось в конце четырехчасовых дебатов. Решение парламента заменяет предыдущее решение законодательного органа, принятое ранее в этом году, которое ограничивало Болгарию предоставлением только «военно-технической помощи» Украине.

Голосование 3 ноября состоялось через день после совместного заседания парламентских комитетов по обороне и по иностранным делам, на которых были поддержаны проекты решений о поставках оружия Украине. В четверг депутаты проголосовали за сводный и отредактированный вариант двух проектов решений.

Документ дает правительству Болгарии месяц на подготовку решения о военной и военно-технической помощи, которую Болгария должна предоставить Украине. От правительства также требуют в кратчайшие сроки организовать подписание договоров на поставку необходимой военной техники с учетом возможностей страны.

Теперь правительство должно провести переговоры с союзниками Болгарии по НАТО, чтобы предоставить стране военную технику и таким образом ускорить избавление Болгарии от устаревшего вооружения советских времен.

Парламент также требует от правительства предложить пакет мер для участия Болгарии в восстановлении Украины и поддержать судебный иск Украины против России в Европейском суде по правам человека.

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