В Беларуси появился еще один памятник Якубу Коласу 2 3.11.2022, 19:31

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Памятник открыли в центре Столбцов.

Всем нам не хватает хороших новостей. И вот они пожаловали — прямиком из Столбцов. В центре города сегодня открыли памятник народному поэту Якубу Коласу. Событие собрало немало людей и получилось довольно теплым.

Среди публики лидировали люди старшего возраста — те, кто еще из школьной программы помнит и «Сымона-музыку», и «Новую зямлю». Да и Лобановича из «На ростанях» живо представляет. Фотографиями с мероприятия поделилось издание «Прамень».

Цветы, музыка, официальные лица и кульминация — «срывание покровов». Теперь фигура задумавшегося Якуба Коласа доступна для взора всех.

Напомним, что именно сегодня отмечается 140-летие со дня рождения поэта.

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