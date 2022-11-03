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В Витебской области ликвидировали более половины райпо

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  • 3.11.2022, 19:47
  • 3,242
В Витебской области ликвидировали более половины райпо

Из-за долгов.

За 2020—2022 годы в Витебской области ликвидированы 8 районных потребительских обществ, а у еще одного заканчивается процесс ликвидации, сообщает телеграм-канал «LIVE Витебск, я гуляю!»

В 2020 году были ликвидированы Лиозненское и Полоцкое райпо, в 2021-м — Оршанское, Браславское и Шумилинское, а в 2022-м — Глубокское, Толочинское и Миорское. Городокское райпо сейчас проходит процесс ликвидации.

В состав Витебского областнова потребительского общества на сегодня входят всего 7 действующих филиалов (райпо). Таким образом, за два последних года ликвидировано более половины райпо области.

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