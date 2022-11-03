Правительство РФ констатировало потерю 600 тысяч рабочих рук на фоне мобилизации 1 3.11.2022, 20:06

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Мобилизация обернулась паническим бегством мужчин за рубеж.

Российская экономика потеряла 600 тысяч рабочих рук только в начале массовой мобилизации, которая обернулась паническим бегством мужчин за рубеж и едва не привела к закрытию границ.

Численность рабочей силы в возрасте старше 15 лет по итогам сентября сократилась с 75,5 до 74,9 миллиона человек, отчиталось Минэкономразвития в докладе «О текущей ситуации в экономике».

На столько же снизилось число занятых: на конец августа это было 72,6 млн человек, а в конце сентября - 72 млн. Безработных при этом стало больше лишь на 30 тысяч, что, впрочем, подняло уровень безработицы до 3,9% с исторического минимума с 3,8% в августе.

Падение рабочей силы и числа занятых более чем на полмиллиона человек – это не статистический эффект, который мог бы быть связан с сезонностью, а реальные последствия мобилизации и эмиграции на рынок труда, пишут аналитики MMI.

Статистика МЭР учитывает лишь 10 дней мобилизационных мероприятий в сентября, и по итогам октября цифры будут еще выше. В худшем сценарии экономика может лишиться до 1,4% рабочей силы, оценивает Дмитрий Полевой, директор по инвестициям «Локо-Инвест».

Мобилизация, отмечает он, - это удар по демографии, рынку труда и инвестиционному климату, который состоялся в тот момент, когда экономика теряет доступ к западным технологиям и оборудованию.

По данным Forbes, 700 тысяч человек покинули Россию в первую неделю призыва в армию, который сам по себе затронул еще 300 тысяч граждан.

После объявления мобилизации отрицательное миграционное сальдо составило минимум 250 тыс. человек, оценивает демограф Алексей Ракша: «Но, скорее всего, 300-350 тысяч пока что безвозвратно покинули страну, и подавляющее большинство из них мужчины».

Главное последствие — это утрата человеческого капитала, говорит профессор МГУ Наталья Зубаревич: «Мы теряем наиболее квалифицированное городское мужское население, которое предпочитает уехать, чтобы не быть мобилизованным».

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