В Беларуси всего четыре города, где мужчин больше, чем женщин 3.11.2022, 20:16

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В целом по Беларуси на 1000 женщин приходится всего 860 мужчин.

Белстат опубликовал статистический обзор ко Всемирному дню мужчин, который отмечается в первую субботу ноября. По данным статистики, в целом по Беларуси на 1000 женщин приходится всего 860 мужчин, но есть города, где мужчин больше, чем женщин, пишет Office Life.

Эти города — Видзы, Ивацевичи, Островец и Шклов.

Каждый пятый мужчина Беларуси живет в Минске, в городах и поселках городского типа проживают 77,4% белорусских мужчин, а в деревнях и агрогородках — 22,6%.

Средний возраст белорусских мужчин — 38,2 года, почти половина из них работает (49,5% занятых). Наибольшая доля работников-мужчин в строительстве (86,8%), транспортной деятельности, складировании, почтовой и курьерской деятельности (76,4%) и в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (63,7%).

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