Отцу белорусской девальвации Прокоповичу исполнилось 80 лет 1 3.11.2022, 20:30

Петр Прокопович

Он 13 лет возглавлял Национальный банк страны.

Экс-главе Национального банка Беларуси Петру Прокоповичу исполнилось 80 лет.

Лукашенко в поздравлении поблагодарил Прокоповича за девальвацию 2011 года.

– Ваш профессиональный и жизненный путь является ярким примером самоотверженного служения Отечеству, за что вы по праву удостоены самой высокой награды родной страны — звания Героя Беларуси, - так начал свое поздравление Лукашенко.

Он обратил внимание, что Петр Прокопович является строителем по образованию, начинал с должности каменщика, а потом дорос до поста гендиректора крупного объединения.

По его словам, сегодняшняя способность банков Беларуси «успешно» противостоять внешнему беспрецедентному давлению возможна благодаря работе, которую Петр Прокопович проделал во время руководства Нацбанком.

Петр Прокопович — типичный представитель советской политико-экономической номенклатуры. Несмотря на отсутствие экономического образования, Прокопович 13 лет возглавлял Национальный банк Беларуси. Именно с его именем связывают девальвацию 2011 года, когда белорусский рубль не выдержал политики искусственного удержания курса и обесценился втрое. И это при том, что незадолго главный банкир обещал перед телекамерами: не будет даже 5-процентной девальвации, так как для этого нет никаких оснований.

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