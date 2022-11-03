Министр обороны США: У украинских военных есть возможность освободить Херсон
- 3.11.2022, 20:36
ВСУ работают эффективно и методично.
Вооруженные силы Украины могут вернуть Херсон под свой контроль, поскольку работают эффективно и методично.
Об этом говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина, которое приводит издание The Guardian.
«Я верю, что у них есть возможность это сделать. И главное, украинцы верят, что у них есть для этого возможности», – заявил министр.
По его словам, Украина имеет возможность вернуть Херсон, поскольку их работа является методичной и эффективной. Об этом он заявил в тот же день, когда российские коллаборанты в Херсоне допустили, что военные РФ могут выйти с левого берега Днепра.
Напомним, что сегодня со здания Херсонской ОГА исчез российский флаг.