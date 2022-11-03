Министр обороны США: У украинских военных есть возможность освободить Херсон 3.11.2022, 20:36

Ллойд Остин

ВСУ работают эффективно и методично.

Вооруженные силы Украины могут вернуть Херсон под свой контроль, поскольку работают эффективно и методично.

Об этом говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина, которое приводит издание The Guardian.

«Я верю, что у них есть возможность это сделать. И главное, украинцы верят, что у них есть для этого возможности», – заявил министр.

По его словам, Украина имеет возможность вернуть Херсон, поскольку их работа является методичной и эффективной. Об этом он заявил в тот же день, когда российские коллаборанты в Херсоне допустили, что военные РФ могут выйти с левого берега Днепра.

Напомним, что сегодня со здания Херсонской ОГА исчез российский флаг.

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