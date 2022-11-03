«Беларусбанк» изменил процентные ставки по многим кредитам 3.11.2022, 20:45

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Сколько придется переплатить за пользование деньгами.

«Беларусбанк» снизил процентные ставки по кредитам для физлиц. Среди прочего подешевели займы на покупку товаров белорусских производителей, приобретение автомобилей Geely, а также на строительство недвижимости с использованием отечественных материалов.

Потребительский кредит сроком до 5 лет на покупку белорусских товаров банк теперь предоставляет под 14,5% годовых в грейс-период (100 календарных дней). После этого периода ставка вырастет до 15% годовых (14,5%, если оформить онлайн-заявку).

Кредит «Партнер Оптимальный», которые можно получить под покупку белорусских товаров, выдают на срок до 3 лет под 15% годовых. Ставка привязана к ставке рефинансирования. Предусмотрена отсрочка погашения основного долга на 12 месяцев.

Кредит на покупку автомобилей Geely теперь можно оформить со ставкой 15% годовых. На грейс-период ставка снижена. Если взять такой кредит на 30 тыс. рублей на 10 лет (с грейс-периодом в 18 месяцев), то ежемесячный платеж будет 732 рублей. За врем время, которой клиент будет пользоваться деньгами, набежит процентов на 18,3 тыс. рублей.

Кредит на строительство или реконструкцию индивидуальных жилых домов с использованием белорусских материалов, изделий и конструкций можно оформить со ставкой 15% годовых.

Кредит «Стройдом», который предполагает использование отечественных материалов, также можно получить под 15% годовых. К примеру, если взять 50 тысяч рублей на 12 лет, то ежемесячный платеж составит около 752 рублей. Калькулятор по расчету платежей по кредиту на сайте банка рассчитывает, что проценты за весь период пользования деньгами будут на уровне 57,6 тыс. рублей.

По кредиту на потребительские нужды «Время жить» для участников клуба «Бархат» — ставка теперь составляет 17,64% годовых в первый год пользования, а потом — 18,14%.

По займу сроком до 3 лет с возобновляемой кредитной линией в течение 12 месяцев ставка составит 18,14% годовых, а при онлайн-подаче — 17,64% годовых.

По кредиту на обучение в учреждениях высшего и среднего специального образования ставка также теперь на уровне 17,64% годовых.

Банк изменил процентные ставки также по другим кредитам.

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