Береза: Россияне проходят третью стадию понимания, что войну против Украины РФ проиграла 8 Борислав Береза

3.11.2022, 20:52

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Борислав Береза

Будет как с японцами.

В России до части населения начало доходить, что вторжение в Украину было военной авантюрой. Но это понимает пока не очень большое количество экспертов и способных к анализу россиян. Они же осознают и то, что уже не только влажные фантазии о блицкриге остались в прошлом, но и какой-то позитивный исход для России маловероятен.

У них пока идут внутренние торги с признанием того, что произошло, и они, проходя через все стадии (отрицание, гнев, компромисс, депрессия и принятие), подходят к третей стадии понимания неизбежного. А пока они дошли уже до такого:

«На горизонте отчетливо маячит перспектива пяти лет, как при Сталине, или шести лет, как при Николае II. Есть еще вариант 20, как при Николае I, но это для страны с рассасывающимся населением уже экстрим. Хотя, как знать».

Потом придет понимание того, что они в любом случае проиграют, и, пройдя депрессию, россияне придут к принятию того, что они проиграли войну украинцам.

Я понимаю, что они попытаются упаковать это в легенду о том, что они проиграли эту войну легионам НАТО и комарам-убийцам, но каждый россиянин будет знать, что их разгромили украинцы, использующие западное оружие. И это станет очередным позорным поражением России в стиле разгрома в русско-японской войне с выплатами компенсаций.

А вот для получения последнего нашей власти надо уже работать над решениями и механизмами. И этим надо заниматься уже вчера.

Борислав Береза, Facebook

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